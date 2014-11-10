台湾货币市场：短率持稳低位，提存期初资金偏向宽松

* 短率持稳低位

* 提存期初资金偏向宽松

* 短票交投利率略往下移

记者 詹静宜

路透台北11月10日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。资金调度人士表示，提存期初整体资金情势偏向宽松，大型银行间资金去化压力仍在，短率续处既有区间低位。

交易员指出，尽管今日交割两年期存单200亿台币，资金宽松情势丝毫未受影响，大型行库间资金水位依旧偏高，但短票券源缺乏令资金去化不易，多仰赖央行扩大冲销隔夜拆款过剩资金，本周短率料在低档盘旋。

〞有接到电话打来问要不要拆入，但原本打来拆出的电话变少了，看来资金是比较宽松。〞一位小型银行资金调度人士说。

交易人士指出，目前整体资金情势欠缺特别紧缩因子，且本周央行存单到期金额较大，让银行间资金较显宽裕，至于月底效应料在月中过后再进一步评估，月中以前短率料仍徘徊区间低位。

本地时间12:02时：

--台币兑美元 走升1.55角，报30.561。

--台湾加权股价指数 大涨1.39%，报9,036.50点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日为0.380-0.450%。

**短票利率区间低位成交比重略增**

短票市场方面，票券商指出，周一至周三发票量皆持平偏少，而银行端在提存期初倾向负数操作，目前票量暂难以完全满足银行间买票需求，令短票利率区间低位成交比重略增。

一名票券商交易主管指出，月初整体市场资金持续充裕，短票落点12月底前都很好安排，且近日资金缺口不大，短票利率略向下引导，跨月短票利率在0.60%成交比重逐渐提高。

〞现在气氛跨月底问题都不大，跨年就不一样。〞另一票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.59-0.60%，成交以0.60%为主；跨月短票利率主要在0.60-0.61%，月内及跨月交投区间皆较上日略为下移。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，较前日的0.601%微扬。

今日央行存单到期金额为4,911.80亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆7,349.6亿台币，余日落点分别为周二1,837.50亿、周三628亿、周四7,192.80亿及周五2,779.50亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为负20亿台币，累积至周日超额准备为720亿台币、加计前期1%的超额准备为1,426亿台币。

**公债RP大致持平**

债券市场公债附买回(RP)利率周一和上交易日雷同。交易商指出，今日虽有大额外币债交割，但市场的主要资金供应者--寿险早已提前分散因应，市场上寿险及投信见赎回也有多钱，资金情势尚称稳健，不影响利率走势。

交易员指出，时序尚在月中，市场供需有序，虽然约有六至七成的交易无法跨过月底，但交易双方也渐渐习以为常，已适应央行货币政策转向中性的〞新常态〞，一般并不对月底情势特别紧张，利率曲线也仍平稳无波。

“投信跟寿险都有解约，但也有来询券，市况平平稍稍偏松。”一位证券商交易员说。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，也和上日相同。

票券商今日因资金缺口较小，加上民间法人资金供应充沛，感受更较证券商宽松，一早即弥平缺口，有些交易甚至需要回绝。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率约同上日。

今日公司债发行有AT&T 12.95亿美元债、乡林建设 16.8亿台币公司债、山隆通运 5亿台币转换公司债。