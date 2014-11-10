《焦点》中国10月低通胀折射增长乏力，仍需货币政策定向宽松

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
* 10月CPI同比上涨1.6%，PPI同比下降2.2%
* 低通胀有利于货币政策保持定向宽松
* 年内全面降息降准可能性不大
发稿 路透中文部；撰写 侯向明
路透北京11月10日 - 中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅停留近五年来最低点，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅则进一步扩大。通胀下行趋势持续，折射经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。
中国央行正定向发力并创新工具以降低融资成本。分析人士认为，央行会继续采取多种手段维持市场流动性整体宽松并引导利率下行，不过年内全面降息降准可能性不大。
交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称：“在经济增长乏力，总需求不旺的背景下，通胀压力较小，现在还有通缩风险...后续随着经济增速回落，CPI还是有下行压力。”而PPI预计明年上半年都难以转正，表明工业制造业这块压力比较大。
“货币政策方面，短期也看不到央行会采取持续放松政策...总量或价格上的大幅放松短期内也不太可能。”唐建伟并称，央行通过现有工具创新可以实现自己的目标，所以年内降息降准的可能性不是太大。
中国国家统计局周一公布，10月CPI同比上涨1.6%，PPI同比下降2.2%；路透调查预估中值分别为上涨1.6%和下降2.0%。CPI同比涨幅仍处于2010年1月以来最低位；PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。
统计局数据并显示，10月CPI中的食品价格同比上涨2.5%，非食品价格同比上涨1.2%。从环比来看，10月CPI持平，PPI下降0.4%。1-10月CPI则同比上涨2.1%，远低于3.5%的全年控制目标；1-10月PPI同比下降1.7%。
中金宏观研究团队认为，非食品CPI环比略弱于往年同期水平，尤其是交通通讯及服务环比增速显着弱于往年同期均值，显示油价下行压力对交通运输价格的向下带动作用，随着油价下跌的效果逐步显现，CPI下行压力将增加。
而关于PPI同比降幅进一步扩大，中金认为油价大幅下跌和产能过剩行业的拖累，是PPI通缩加剧的主要原因。中金并预计11月CPI同比增速保持低位，PPI跌幅会继续加深。
周末和今天公布的经济数据有好有坏，但鲜有意外之处，中国股市对数据本身反映不大。上证综指 早盘收高1.2%，主要受到沪港通启动以及“一带一路”建设所带动的相关板块上涨所致；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨1.2%，澳元兑美元 上涨0.46%报0.8672美元。
中国CPI和PPI图表：link.reuters.com/quj43w
**年内降准降息几率小**
目前物价水平温和，特别是环比增长显示当前消费环境较弱。分析人士预计，低通胀为央行货币政策留出空间，定向施策的节奏料延续，不过年内全面降息降准的可能性很小。
“10月通胀数据与市场预期一致，也与此前央行发布的货币政策执行报告中，决策层对目前通胀形势的判断一致，显示通胀的威胁较低，这给央行的货币政策留出了一定的空间。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说。
他认为年内降准降息的可能性不太大，因降息信号作用太明显；而降准争议较大。“但央行相应的还是有一些政策，比如MLF（中期借贷便利）和下调正回购利率等。说明央行在稳增长同时，对防控风险、调整利率结构以及管理通胀预期也没有忽视。”
中国央行三季度货币政策执行报告披露，于9月和10月两次使用新创设的MLF向商业银行大规模“放水”，未来将根据经济基本面变化适时适度预调微调，为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。
首创证券研究所副所长王剑辉表示，当前物价水平稳定，特别是从环比的增长看，显示当前的消费环境是偏弱的；11月PPI料亦会继续维持偏弱态势，APEC会议对华北地区的工业生产造成了压制，可能会对11月的PPI形成一定的影响。
“我们认为在明年的经济工作会议召开之前，宏观政策不会有大的调整。而央行两次MLF的操作，已经释放了近8,000亿元人民币的流动性，相当于存准下调了0.6-0.7个百分点。”他预计小额度的SLF（常备借贷便利）或SLO（短期流动性调节工具）的操作是有可能的。
不过申银万国首席宏观分析师李慧勇认为降息几率上升，因产能过剩的矛盾和需求不足的程度都比预期要严重。“未来还是要稳增长，激发民间经济活力，同时仍然需要切实降低融资成本，降息概率进一步提升。”
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮亦持类似观点。他表示，CPI继续反映出需求低迷对物价的影响，同时也与M2增速回落相印证，“总体而言，低通胀环境有利于央行加大宽松货币政策的实施力度，我们认为降息的时间窗口已经打开。”
中国国家主席习近平周日表示，当前中国经济保持稳定发展态势，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益、财政收入平稳增长，中国经济呈现出新常态。以目前确定的战略和所拥有的政策储备，中国有信心、有能力应对各种可能出现的风险。 （完） (审校 黄凯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)