《中国企业债发行日程表》--11月10日

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 黑龙江省鹤城 16 7 11/10簿记建档 上限7.80% AA 11/11-11/12 国开证券 建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新疆供销投资 8 7 11/6簿记建档 5.07% AA 11/7-11/13 宏源证券 (控股)集团 (第4年末附投资者回售选择权/下属公司以其酒店等资产提供抵押担保) ========================================================================================= 晋城市城市 14 7 11/10簿记建档 上限7.75% AA 11/11-11/13 广发证券 经济发展投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 江苏春辉 1 6 11/12簿记建档 上限9.45% AA- 11/13 首创证券 生态农林股份 (第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/江苏阳光集团提供担保) ========================================================================================= 永嘉投资集团 8 7 11/11簿记建档 *上限7.50% AA 11/12-11/13 浙商证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 南安市贸 12 7 11/13簿记建档 5.50% AA 11/14-11/18 中银国际证券 工农投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 即墨市城市 10 7 11/14簿记建档 -- AA 11/17-11/19 中信建投证券 旅游开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 连云港市 9 7 11/14簿记建档 上限7.00% AA 11/17-11/19 华泰联合证券 交通集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 北京市基础 10 永续债 11/17簿记建档 -- AAA 11/18-11/19 银河证券 设施投资 (每5个计息年度为一个重定价周期/发行人有续期选择权) 中信证券 ========================================================================================= 广州市第四 8 10 11/17簿记建档 上限7.45% AA 11/18-11/20 海通证券 资源热力电厂(第3、6末每年分别还7.5%、12.5%本金/第4-5年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年还15%本金)
(广州环保投资集团及广州广日集团有限公司分别为第一、第二差额补偿人) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市