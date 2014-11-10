《中国债市每日综述》乐观情绪主导现券收益率低位续降，无需过忧反弹

* 乐观情绪主导市场，国开债等收益率低位续降

* CPI等数据无大意外，债市依旧长期看多

* 受资金价格抑制，IRS跌幅偏小

* 不排除短期内收益率会反弹，但料空间有限

路透上海11月10日 - 中国银行间债市周一继续向好，已处逾两年低位的10年国开债收益率进一步下行。今日公布的CPI等数据未有大意外，机构对后市仍维持长期看多预期，支撑现券暖意。利率互换(IRS)市场上，则受资金成本因素限制，跌幅较现券逊色。

交易员并称，现券收益率经过连续不断下行，短期内回升风险也有所增加。不过有众多买盘随时等待时机入场，因此即使反弹，空间料也有限。

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅符合预期，且连续第二个月处在2%下方，通胀压力温和为货币政策放松留出更多空间。分析人士预计，央行会继续采取多种手段维持市场流动性整体宽松，引导利率下行，但年内降息或降准几率不大。

上海一银行交易员称，“大部分人还是乐观的，不怕(收益率)反弹。”

以交投活跃的国开行近10年固息债140205为例，至上周五，其中债估值 为3.9548%，自10月下旬以来短短数日，已下跌近40个基点(bp)。

中信证券 最新债券市场周报认为，对于债券市场来说，经济疲软及温和的通胀水平使得市场面临的风险较小，但需警惕收益率大幅下行后短期内市场发生回调的可能性。

北京一基金公司交易员则表示，虽然现券收益率连续下行，导致回升风险不断加大，但在长期看多预期下，不少机构都准备在收益率反弹时出手。即使市场出现调整，预计收益率上行空间也有限。

随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。

国开行140205券最新报价 在3.8800%/3.8600%，上日尾盘为3.9800%/3.9300%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.656元人民币，较上日结算价涨0.144元，或0.15%。

**资金供大于求**

中国银行间资金市场周一主要回购利率 多下滑。尽管APEC会议期间不少大行交易员还处于轮休状态，但对充裕的资金供给影响甚微，大行出钱节奏仍按部就班，市场预期依旧乐观。

交易员认为，央行三季度货币政策执行报告首次披露了9、10两月通过中期借贷便利(MLF)操作，投放了大量流动性，这进一步为宽松政策取向定调，未来货币市场的充裕局面仍将延续。

“还是供过于求，所以大家都早早的平(头寸缺口)了，市场很平静。”华东一银行交易员称。

她并谈到，国开行在APEC假期前就表示会议期间将正常交易，为市场吃下定心丸，而其他大行、股份制银行和城商行等也保持正常出钱步调，“本来大家担心(APEC期间)资金供给减少，但没出现。”

11月5日-11日，中国在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。

为保证APEC会议顺利举行，北京市决定，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

中国央行三季度货币政策执行报告显示，央行当季创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,668.69亿元，较上日的7,447.85亿元稍增；其中，隔夜品种今日成交6,247.10亿元，上日为5,510.19亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5307 2.5799 -4.92 6,247.10

七天 3.1453 3.1787 -3.34 1,198.59

14天 3.6548 3.7816 -12.68 160.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0000 2.8250 -82.50 3,284.05

七天 3.2750 3.3050 -3.00 401.99

14天 3.6000 3.0100 +59.00 21.39

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6200 2.7400 -12.00 --

七天 3.2000 3.2500 -5.00 --

14天 3.6500 3.7700 -12.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5390 2.5690 -3.00 --

七天 3.0990 3.1010 -0.20 --

三个月 4.3659 4.3813 -1.54 --