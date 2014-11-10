香港个股：汇贤产业信托以39.1亿元人民币，向和黄、长实收购重庆商业物业

路透香港11月10日 - 以人民币计价的房地产信托基金(REIT)--汇贤产业信托 周一宣布，将以39.1亿元人民币向主要股东和记黄埔 及长江实业 ，收购重庆一项包括购物商场及写字楼的综合商业物业。

将予收购的物业＂大都会广场＂，座落于重庆解放碑中央商务区，总建筑面积约16.4万平方米。该项目包括一个面积约9万平方米的购物商场、一幢面积超过5.4万平方米的甲级写字楼，以及一个拥有353个车位的停车场。

收购价较大都会广场于8月底止的估值41.4亿元折让约4.7%。汇贤计划透过新的银行借贷及现时持有之现金支付有关代价。

汇贤表示，收购将可提升每基金单位之分派，并减低其目前单一资产、单一城市及有限年期的风险。

目前汇贤主要持资产为持有北京东方广场项目，而其于该项目的权益将于2049年1月合营期终止时届满。