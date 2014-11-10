香港个股：汇贤产业信托以39.1亿元人民币，向和黄、长实收购重庆商业物业

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港11月10日 - 以人民币计价的房地产信托基金(REIT)--汇贤产业信托 周一宣布，将以39.1亿元人民币向主要股东和记黄埔 及长江实业 ，收购重庆一项包括购物商场及写字楼的综合商业物业。
将予收购的物业＂大都会广场＂，座落于重庆解放碑中央商务区，总建筑面积约16.4万平方米。该项目包括一个面积约9万平方米的购物商场、一幢面积超过5.4万平方米的甲级写字楼，以及一个拥有353个车位的停车场。
收购价较大都会广场于8月底止的估值41.4亿元折让约4.7%。汇贤计划透过新的银行借贷及现时持有之现金支付有关代价。
汇贤表示，收购将可提升每基金单位之分派，并减低其目前单一资产、单一城市及有限年期的风险。
目前汇贤主要持资产为持有北京东方广场项目，而其于该项目的权益将于2049年1月合营期终止时届满。
由于卖方和黄及长实为汇贤产业信托的关连人士，故此收购须待汇贤产业信托的独立基金单位持有人于基金单位持有人特别大会上投票通过，方为作实。有关特别大会将于11月底举行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)