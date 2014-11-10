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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 12:31 BJT

香港个股：汇贤产业信托以39.1亿元人民币，向和黄、长实收购重庆商业物业

路透香港11月10日 - 以人民币计价的房地产信托基金(REIT)--汇贤产业信托 周一宣布，将以39.1亿元人民币向主要股东和记黄埔 及长江实业 ，收购重庆一项包括购物商场及写字楼的综合商业物业。

将予收购的物业＂大都会广场＂，座落于重庆解放碑中央商务区，总建筑面积约16.4万平方米。该项目包括一个面积约9万平方米的购物商场、一幢面积超过5.4万平方米的甲级写字楼，以及一个拥有353个车位的停车场。

收购价较大都会广场于8月底止的估值41.4亿元折让约4.7%。汇贤计划透过新的银行借贷及现时持有之现金支付有关代价。

汇贤表示，收购将可提升每基金单位之分派，并减低其目前单一资产、单一城市及有限年期的风险。

目前汇贤主要持资产为持有北京东方广场项目，而其于该项目的权益将于2049年1月合营期终止时届满。

由于卖方和黄及长实为汇贤产业信托的关连人士，故此收购须待汇贤产业信托的独立基金单位持有人于基金单位持有人特别大会上投票通过，方为作实。有关特别大会将于11月底举行。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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