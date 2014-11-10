中国债市动态：中长期国开债收益率续跌，低通胀支持货币政策宽松

路透上海11月10日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率再降。早间公布的10月CPI等数据显示，低通胀环境支持货币政策的进一步宽松，现券延续多头氛围，买盘强劲，中长期国开债收益率继续领跌。

交易员并指出，本周一级新债供给偏少亦推升二级买盘，但随着现券收益率的快速下滑，需关注后续政策能否跟进，及资金价格是否向下打开空间。

“(收益率)下的好快，现在预期太趋同了，不知道还能买什么，越不敢买越向下，”上海一商业银行交易员称。

华东一商业银行交易员指出，10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅低于2%，工业生产者出厂价格指数(PPI)连续为负，通胀压力温和，房地产投资持续回落等压力仍在，目前主流预期是货币政策仍需进一步宽松，但现券收益率快速下跌后，资金价格并未同时向下打开空间，七天质押式回购 仍在3%以上。

“要么就是七天往下走，要么就是出政策，否则(现券收益率)肯定要反弹。”他称。

前述上海的交易员也表示，年内全面宽松或许很难，但定向宽松仍会继续，机构认为公开市场上暂停正回购或者再下调正回购利率的可能性仍在。

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅符合预期，且连续第二个月处在2%下方，通胀压力温和为货币政策放松留出更多空间。分析人士预计，央行会继续采取多种手段维持市场流动性整体宽松，引导利率下行，但年内降息或降准几率不大。

中国公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求，央行此前在7月、9月和10月曾三次下调14天期正回购操作利率共40个基点；在上周的三季度货币政策执行报告中，央行披露曾于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”，使用的是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。

资金市场周一主要回购利率 多下滑，尽管APEC会议期间不少大行交易员还处于轮休状态，但对充裕的资金供给影响甚微，大行出钱节奏仍按部就班，市场预期依旧乐观。

剩余期限约9.2年的活跃券国开行140205 双边报价收益率为3.90%/3.8650%，上日尾盘在3.98%/3.93%。