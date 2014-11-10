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市场报道 | 2014年 11月 11日 星期二 07:46 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月10日当周

11月11日(二)

1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 95.30

11月12日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 11月7日当周 -- 376.1

再融资指数 -- 1,621.2

1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 9月 +0.2% +0.7%

趸售销售(较前月) +0.1% -0.7%

11月13日(四)

1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.3%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月8日当周 28.08 27.8

四周均值(万人) -- 27.9

续请失业金人数(万人) 11月1日当周 235 234.8

1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 9月 482.3 483.5

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,117 盈余1,060

11月14日(五)

1330 美国进口价格(较前月) 10月 -1.5% -0.5%

出口价格(较前月) -0.4% -0.2%

1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.3%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.2%

1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +1.1% -3.3%

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 86.9

现况指数 98.8 98.3

预期指数 80.2 79.6

1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

11月17日当周

11月17日(一)

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 10.00 6.17

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +1.0%

制造业产出(较前月) -- +0.5%

产能利用率 79.3% 79.3%

11月18日(二)

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) -- +1.6%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54

2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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