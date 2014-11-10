美国与加拿大经济指标预测--11月11日-11月18日****

标题新闻：FED副主席费舍尔称市场对联储今年稍后或缩表的暗示无甚反应，显示政策转变或顺利进行
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月10日当周
11月11日(二)
1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 95.30
11月12日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 11月7日当周 -- 376.1
再融资指数 -- 1,621.2
1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 9月 +0.2% +0.7%
趸售销售(较前月) +0.1% -0.7%
11月13日(四)
1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月8日当周 28.08 27.8
四周均值(万人) -- 27.9
续请失业金人数(万人) 11月1日当周 235 234.8
1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 9月 482.3 483.5
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字1,117 盈余1,060
11月14日(五)
1330 美国进口价格(较前月) 10月 -1.5% -0.5%
出口价格(较前月) -0.4% -0.2%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.2%
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +1.1% -3.3%
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 86.9
现况指数 98.8 98.3
预期指数 80.2 79.6
1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
11月17日当周
11月17日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 10.00 6.17
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +1.0%
制造业产出(较前月) -- +0.5%
产能利用率 79.3% 79.3%
11月18日(二)
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 李爽)
FED为美国联邦储备理事会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“市场在本周伊始上涨，因为周末全球没有发生重大的动荡事件，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。
路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌， 此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的3月大豆压榨及加工数据低于 预期，该组织称，因与去年同期相比，爱荷华州加工厂的加工速度大幅放 缓。 CBOT-5月大豆合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.53-1/4美元 。 NOPA称，3月会员压榨1.5306亿蒲式耳，高于2月的1.42792亿蒲式耳 。去年3月压榨了1.5669亿蒲式耳。分析师原本预计3月榨压1.56728亿蒲 式耳。 美国农业部称，上周出口检验43.0879万吨大豆，处于40-60万吨的预 估区间。 CBOT-5月豆油合约 收高0.61美分，报每磅31.8美分，因市场认 为美国政府将对阿根廷和印尼的生物柴油进口进行反倾销调查。 5月豆粕合约 收跌4.10美元，报每短吨313.40美元，在豆粕/ 豆油价差交易中处于守势。 今日CBOT大豆预估成交量为203,141口，豆粕为86,989口，豆油为105 ,