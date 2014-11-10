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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--11月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值    
    11月10日(一)
    2350  日本银行放款(较上年同期)                          10月                      --       
    2350  日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                     9月                      --   
    
    11月11日(二)    
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)            10月         -0.50%     -2.1%
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                      10月           --         1.0
                           企业信心指数                                     --           5  
    0030  澳洲房屋价格指数                                 第三季          +1.5%     +1.8% 
    0500  日本消费者信心指数                                 10月           --        39.9
    0500  日本服务业景气判断指数                             10月           --        47.4
    1230  美国NFIB小企业信心指数                             10月           --       95.30
    2100  韩国出口价格(较上年同期)                           10月           --       -6.5%
              进口价格(较上年同期)                                          --       -8.8%
    2300  韩国失业率                                         10月           --        3.5%
    
    11月11-13日
    2100  新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               10月                --       +0.2%
                            (较上年同期)                                    --       +4.1%    
    
    11月11-12日
    2330  澳洲消费者信心                                11月                --       +0.9%    
    
            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值     预估值
    
    11月10日(一)
    
    0030  澳洲房屋融资                                       9月          -0.7%       --       
              投资性房屋融资                                              +3.7%       --        
    0900  意大利工业生产(较前月)                             9月          -0.9%      -0.2%     
                        (较上年同期)                                      -2.9%      -0.7%     
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                        11月         负11.9     负13.5    
    1315  加拿大房屋开工年率(万户)                          10月          18.36       --       
    1400  美国就业趋势指标                                  10月            4.0       --       
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                      10月          +1.0%       --       
                       (较上年同期)                                       +5.7%       --       
    (完)
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