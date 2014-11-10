主要国家经济指标预测--11月11日****

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日(一) 2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 9月 -- 11月11日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 10月 -0.50% -2.1% 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 10月 -- 1.0 企业信心指数 -- 5 0030 澳洲房屋价格指数 第三季 +1.5% +1.8% 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 39.9 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.4 1230 美国NFIB小企业信心指数 10月 -- 95.30 2100 韩国出口价格(较上年同期) 10月 -- -6.5% 进口价格(较上年同期) -- -8.8% 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 11月11-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.1% 11月11-12日 2330 澳洲消费者信心 11月 -- +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月10日(一) 0030 澳洲房屋融资 9月 -0.7% -- 投资性房屋融资 +3.7% -- 0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -0.9% -0.2% (较上年同期) -2.9% -0.7% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负11.9 负13.5 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 18.36 -- 1400 美国就业趋势指标 10月 4.0 -- 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 +1.0% -- (较上年同期) +5.7% -- (完)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选