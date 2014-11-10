《全球汇市》美元小跌，因疲弱的美国非农就业数据推低美债收益率

大宗商品货币也稍获喘息，澳元 涨约0.4%，站上0.86美元，报0.8669美元，脱离周五触及约0.8540美元的四年低位。

周六中国数据显示出口成长放缓程度并不如预期严重，此一消息也为大宗商品货币提供支撑。

“整体来看，数据描绘的宏观经济景况与前几个月差不多：受美国和东盟国家的需求带动，出口增长强劲；大宗商品价格下跌和国内需求疲软，导致了进口增速相对较低，”巴克莱分析师Jian Chang说。

此亦协助澳元保持升势。周一数据显示中国10月居民消费价格指数(CPI)符合预期，维持在五年低位附近，令市场愈发认为当局将推出更多措施以扶助经济成长。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2481 1.2452 +0.23 -9.20 1.3745

美元/日圆 114.13 114.53 -0.35 +8.39 105.30

欧元/日圆 142.45 142.61 -0.11 -1.58 144.73

美元/瑞郎 0.9640 0.9656 -0.17 +7.97 0.8928

英镑/美元 1.5903 1.5871 +0.20 -3.94 1.6556

美元/加元 1.1316 1.1326 -0.09 +6.55 1.0620

澳元/美元 0.8671 0.8632 +0.45 -2.72 0.8913

新西兰元/美元 0.7788 0.7751 +0.48 -5.09 0.8206

澳元/日圆 98.960 98.860 +0.10 +5.44 93.850

新西兰元/日圆 88.880 88.770 +0.12 +2.86 86.410

英镑/日圆 181.50 181.77 -0.15 +4.11 174.33

澳元/新西兰元 1.1127 1.1125 +0.02 +2.57 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价