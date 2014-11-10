《全球汇市》美元小跌，因疲弱的美国非农就业数据推低美债收益率

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
大宗商品货币也稍获喘息，澳元 涨约0.4%，站上0.86美元，报0.8669美元，脱离周五触及约0.8540美元的四年低位。
周六中国数据显示出口成长放缓程度并不如预期严重，此一消息也为大宗商品货币提供支撑。
“整体来看，数据描绘的宏观经济景况与前几个月差不多：受美国和东盟国家的需求带动，出口增长强劲；大宗商品价格下跌和国内需求疲软，导致了进口增速相对较低，”巴克莱分析师Jian Chang说。
此亦协助澳元保持升势。周一数据显示中国10月居民消费价格指数(CPI)符合预期，维持在五年低位附近，令市场愈发认为当局将推出更多措施以扶助经济成长。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2481 1.2452 +0.23 -9.20 1.3745
美元/日圆 114.13 114.53 -0.35 +8.39 105.30
欧元/日圆 142.45 142.61 -0.11 -1.58 144.73
美元/瑞郎 0.9640 0.9656 -0.17 +7.97 0.8928
英镑/美元 1.5903 1.5871 +0.20 -3.94 1.6556
美元/加元 1.1316 1.1326 -0.09 +6.55 1.0620
澳元/美元 0.8671 0.8632 +0.45 -2.72 0.8913
新西兰元/美元 0.7788 0.7751 +0.48 -5.09 0.8206
澳元/日圆 98.960 98.860 +0.10 +5.44 93.850
新西兰元/日圆 88.880 88.770 +0.12 +2.86 86.410
英镑/日圆 181.50 181.77 -0.15 +4.11 174.33
澳元/新西兰元 1.1127 1.1125 +0.02 +2.57 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/李爽/陈宗琦/龚芳; 审校 李婷仪/戴素萍/杜明霞)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。