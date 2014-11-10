香港股市：早盘收高1.64%，沪港通启动消息带动庆祝行情

中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于11月17日开始。目前，沪港通交易结算、额度管理等相关业务规则、操作方案及监管安排均已确定，技术系统准备就绪，市场培育和投资者教育取得良好结果，并制定了有针对性的应急预案。(完)