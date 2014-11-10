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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 13:47 BJT

全球贸易：美总统奥巴马称迈向TPP的动能正在蓄积

路透北京11月10日 - 美国总统奥巴马周一称，他看到迈向12国跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)正在增建动能，将刺激增长。

奥巴马是在抵达北京出席亚太经合组织(APEC)峰会后做此评论。

美国贸易代表周日表示，北京APEC峰会期间不会就TPP作出“重大声明”。 (完) (编译 张若琪 审校　戴素萍)
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