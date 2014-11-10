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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 13:44 BJT

全球矿业：澳新银行下调明年铁矿石预估均价，从101美元降至78美元

路透悉尼11月10日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ)周一调降其2015年铁矿石价格预估，从先前预估的每吨平均101美元降至78美元，因供应过剩且中国制钢原料需求前景疲弱。中国是全球最大铁矿石进口国。

“政府严格实施改革，加上楼市疲弱、供应增加等因素，未来两年铁矿石价格向上的机会很小，”澳新银行在致客户研究报告中说。(完) (编译 李婷仪 审校　戴素萍)
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