《交易视点》中国债市利率短期续降空间有限，追高风险较大--广发银行

路透上海11月10日 - 中国广发银行最新报告认为，上周市场利好因素较多，债券收益率和IRS利率大幅下降。在这个位置，利率下降已经引起越来越多人的谨慎心态，越是疯狂就越要小心，目前追高风险较大。

债市利率大幅下降后，震荡概率加大，短期内继续下降的空间有限。如果仓位很高，可以降至八成左右，清掉流动性不佳的品种，适度止盈。

从金融债来看，全年已经回落200bp，下方所剩空间不大。如果仓位只有五成左右，那就继续持有，不宜再大规模加仓。

**本周操作观点**

过去一周，这种极快的、甚至有些透支预期的利率下降，已经令越来越多的参与者产生了不安情绪。看本周，经济数据将带来明显影响，从PMI来看，经济运行确实在好转，但程度有限，资金宽松的背景下，数据只要不是超预期的好，则收益率不会有明显走高。

其实影响行情最大的是市场本身，风险是涨出来的，之前一路不停的利率下降很容易带来“强弩之末”的效果，再牛的行情也需要中途休息。好在资金面还算宽松，公开市场进入“200亿稳定”状态，干扰不大，收益率调整主要通过震荡来实现。

在这个捡钱捡到手抽筋的时刻，我们认为，满仓的投资者，最好降至8成仓位，清掉流动性不佳的品种，适度止盈；半仓左右就安心持有，不宜大规模加仓。Repo 1y已经落到fixing下方，我们建议果断开始支付固定利率，规模控制在半仓以下。

资金已经很久没有大幅波动了，在月末+IPO时候，融资难度有所增加，但市场情绪未见大幅波动，说明资金总体比较充裕。冲击过后，资金再度宽松，预计平稳状态会保持下去。现在市场已经习惯了资金开盘利率，一旦开盘价消失，利率恐怕难免波动。

正回购操作现在进入200亿循环的稳定状态，对市场的影响基本消失。而R014已经接近3.8%，未来继续下调中标利率的可能性已经很小。总之，资金面无需担忧，将继续保持平稳状态。

债券方面，上周的行情继续风风火火的走着，经历过前面的短暂震荡，利率下行的后劲似乎更足了。考虑到机构负债成本已经提升，债券利率与R007的点差一般会扩大。所以从相对利率来讲，这一波利率向下迈了一大步。

另外，目前的利率下降有些透支宽松政策的预期，买盘过于凶猛。

**建议IRS短端可少量支付固定利率**

IRS利率快速下降后，短端已经稳定在fixing以下。可以看出市场对后市非常乐观。不过当IRS稳定在FR007以下之后，我们的交易节奏就要变一下了。

我们一直认为，IRS的carry，尤其是短端品种carry，对其利率影响较大。当其稳定在fixing以下时，就可以开始支付固定利率。

分析当前的资金面情况，R007只要不是国开强压，其稳定在3.0%以下的概率不大，当然也反弹不了太高。

对于短端IRS来说，此时完全没必要跟风继续sell，而是可以小量支付固定利率。再者，参考之前repo 1y的最低利率2.94%，这一波也没有突破。

整体看，目前IRS下压力量依然较强，背后的心态与债券类似，也就是大方向看向下，不过IRS显得没有债券的优势明显。在四季度基建投资开始发力时，长端IRS或许最能反应基本面好转的预期。

所以在repo 1*5 spread方面，我们认为可以在当前位置（21bp）开始做宽。综上，我们建议，IRS短端可以少量支付固定利率，只要R007不大幅下降，既可以获得正carry，又可以防范收益率反弹。或者考虑看宽repo 1*5 spread点差。

**上周市场回顾**

上周，债券利率大幅下降，从周一到周五，各种消息都对市场产生利好影响。PMI、降息传言，货币政策报告承认MLF，都被市场解读为利好消息。

金融债收益率上周大幅走低15-20bp，曲线平坦化，长端国开债逼近4%，我们之前说过的年内到达4%的目标，想不到仅仅2周就近在眼前，我自己都不由得感叹，2008年后这实在是历史罕见的一波大行情，而且持续时间远比2008年四季度长。

国债在这两周的牛市中表现不如金融债，市场偏好非常明显，我们认为主要是收益率的问题。下一个阶段，国债或许会迎来机会。

另外，关注债市，我们一直没有忽略风险，如此快速的下降后，利率震荡反弹不可避免。核心还是控制仓位，最好在8成以下，5成以上，不要吃太饱。

资金重新进入宽松局面。公开市场已经没有什么吸引力，200亿的规模主要是保持3.4%这个基准利率的存在。后面只要国开按时资金开盘，央行不主动收紧（可能性很小），资金将继续保持平衡的局面。

IRS利率上周也是回落，但幅度不如债券那么大，在短端已经落入fixing下方的情况下，IRS下降显得更加困难。

长端负carry压力小，所以曲线扁平化。Repo 1y最低降至2.95%左右，但很快反弹，前期低点2.94%并未突破，这也说明在fixing下方，短端IRS下降的难度很大。长端受预期影响更大，不过repo曲线1*5压缩至20bp左右，就很难下降了。

只要资金面不出大问题，去年的0点差甚至负点差绝对不会看到。综合债券来看，未来其与金融债点差必然缩窄，所以要么利率下降比金融债慢，要么反弹更快。(完)