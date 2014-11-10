台湾股市：收盘大涨至逾一个月高位，外资回头加码但后续力道受考验

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北11月10日 - 台湾股市周一收盘大涨1.5%至逾一个月高位，涨幅超越市场预期。分析师指出，外资全面回头加码亚洲新兴股市，令台股跟随区域股市走高。但外资力道能否持续，成为本周考验台股的最大影响因素，暂时预估高点已经不远。
台湾加权股价指数 收升1.54%至9,049.98点，前高在10月6日的9,095.14点。今日成交初值 为846.84亿台币；上交易日修正后为687.85亿。
兆丰投顾台股分析师指出，虽然外资在亚洲主要股市看来全面回头加码布局，但台股涨幅超越韩股 ，直逼受惠沪港通上路题材的港股 ，仍令市场有些意外。他认为，在日本及欧洲持续宽松的基调下，国际美元涨势有机会重回修正，令资金重新流向新兴市场，短线有机会扭转此前台股利多不涨的局面。
〞今天亚股是全面性的反弹，台股涨幅虽然大了点，但还不像美股那样创新高，从这点来说，台股涨到这里也还算合理。〞上述投顾分析师说。
不过他也指出，虽然外资对美元走强的反应有机会告一段落，并重新着墨日本和欧洲的宽松题材，然而过往时序至11月中之后，外资将逐渐因假期因素而淡出市场，这使得台股后续涨势受到考验，大盘指数本周或在约8,900点至季线9,100点之间来回。
外资回头加码标的多着重在权值股，台积电 收盘大涨2.67%报134.5台币，鸿海 也收高2.08%报98.3台币。
本地时间13:55时，MSCI亚太明晟除日本指数 上涨1.21%，涨幅略低于台股。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。