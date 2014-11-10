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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 17:09 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月10日

路透伦敦11月10日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 161,900 +2,125

锡 10,145 -100

铅 218,575 -1,975

锌 693,775 -2,075

铝 4,421,275 -6,700

镍 389,334 +2,112

铝合金 26,720 持平

NASAAC 74,440 -80

*NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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