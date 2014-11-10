日韩经济指标预测--11月11日-11月18日****

全球金市：金价触及五个月高位后缩减涨幅，尽管地缘政治风险犹在
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月10日(一) 2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 9月 盈余5,342 盈余2,871 11月11日(二) 0500 日本消费者信心指数 10月 -- 39.9 0500 日本服务业景气判断指数 10月 -- 47.4 2100 韩国出口价格(较上年同期) 10月 -- -6.5% 进口价格(较上年同期) -- -8.8% 2300 韩国失业率 10月 -- 3.5% 11月12日(三) 0300 韩国L货供额 9月 -- +7.9% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 11月 -- 正8 2350 日本企业物价指数(较前月) 10月 -0.4% -0.1% (较上年同期) +3.5% +3.5% 2350 日本核心机械订单(较前月) 9月 -1.9% +4.7% (较上年同期) -1.3% -3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,066 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超9,047 11月13日(四) 0100 韩国央行利率决定 11月 -- 2.00% 0430 日本工业生产 9月修正值 -- 2.7% 产能利用率(较前月) -- -1.7% 11月14日(五) 暂无重要数据。 11月16日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% -1.8% (环比年率) +2.1% -7.1% 11月17日当周 11月17日(一) 暂无重要数据。 11月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 -- -0.4% (较前月) -- -0.3% (完)
路透纽约4月17日 - 金价周一触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。
路透纽约4月17日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周一转升，因全 球供应过剩预期拖累价格跌至五周低位后触发技术性买盘。 伦敦软商品市场适逢复活节假日闭市，周二将恢复交易。 纽约7月可可 收高12美元，或0.6%，报每吨1,927美元，盘中跌 至3月10日以来次月合约最低的1,892美元。 市场等待将于周四闭市后发布的2017年第一季北美可可研磨数据。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.25美分，或1.6%，报每磅1.435美元。 阿拉比卡咖啡在50日移动均线切入位之下保持区间波动，市场等待最 大咖啡种植国巴西本月稍晚开始的收割。 交易员称，巴西雷亚尔兑美元 走坚，市场因此获得支撑。 7月原糖期货 收跌0.05美分，或0.3%，报每磅16.52美分。 BMI Research在一份公告中称：“2月和3月急挫逾20%后，未来数周 糖价下行空间很小，我们预计未来3-6个月，糖价将保持区间波动，我们 将今年
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选