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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 07:20 BJT

****日韩经济指标预测--11月11日-11月18日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值        前值 

    11月10日当周
        
    11月10日(一)
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   10月            --        +2.3%
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)              9月       盈余5,342   盈余2,871
    
    11月11日(二)
    0500 日本消费者信心指数                         10月            --         39.9
    0500 日本服务业景气判断指数                     10月            --         47.4
    2100 韩国出口价格(较上年同期)                   10月            --        -6.5%
             进口价格(较上年同期)                                   --        -8.8%
    2300 韩国失业率                                 10月            --         3.5%
    
    11月12日(三)
    0300 韩国L货供额                                 9月            --        +7.9% 
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数         11月            --         正8
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   10月           -0.4%      -0.1%
                         (较上年同期)                              +3.5%      +3.5%
    2350 日本核心机械订单(较前月)                    9月           -1.9%      +4.7%
                     (较上年同期)                                  -1.3%      -3.3%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                  前周             --    买超8,066
             外资投资日本股票(亿日圆)                               --    买超9,047    
    
    11月13日(四)
    0100 韩国央行利率决定                           11月            --        2.00%
    0430 日本工业生产                            9月修正值          --         2.7%
             产能利用率(较前月)                                     --        -1.7%
    
    11月14日(五)
    暂无重要数据。
    
    11月16日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季          +0.5%      -1.8%
                              (环比年率)                           +2.1%      -7.1% 
    
    11月17日当周
    
    11月17日(一)
    暂无重要数据。
    
    11月18日(二)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          10月          --        -0.4%
                                (较前月)                            --        -0.3% (完)
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