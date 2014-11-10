中国资管：上周46款集合信托产品发行，平均募集规模下降期限延长

路透北京11月10日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（11月1-7日）共有23家信托公司发行了46款集合信托产品，发行量环比增加1款。

46款新发行产品中，45款公布了募集规模，平均计划募集规模为1.46亿元，环比下降0.47亿元，增幅为24.40%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为66.97亿元，环比下降19.69亿元，增幅为22.72%。

其中，募集规模最大的是华融信托发行的“包头华发新城信托贷款集合资金信托计划”，募集规模为5.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看，46款新发行产品中，共有44款公布了期限，平均期限21.98个月，环比延长1.14个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 9.19% 下降0.66个百分点

24个月期 30 10.33% 下降0.11个百分点

从资金运用领域来看，工商企业和基础设施领域产品各发行了15款，金融领域产品发行了5款，房地产领域产品发行了4款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了6款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了18款，贷款运用类产品发行了17款，组合运用类产品发行了5款，股权投资类产品发行了2款，证券投资类和债权投资类产品各发行了1款，其他类产品发行了2款。

**成立集合信托产品51款**

统计时间内共有22家信托公司成立了51款集合信托产品，发行量环比减少6款。

51款成立产品中，33款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.92亿元，环比下降0.27亿元，降幅为22.95%。

其中，成立规模最大的是北京信托成立的“增益资本2014005号信托计划”，募集规模为9.83亿元。

上周共有23款新成立产品公布了期限，平均期限23.65个月，环比延长2.44个月。上周共有16款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.91%，环比下降0.01个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了12款，金融领域产品成立了10款，基础设施领域产品成立了7款，工商企业领域产品成立了5款，房地产领域产品成立了2款，其他领域产品成立了15款。