《交易视点》权衡风险与收益，中国转债相对投资价值提升--中金

路透上海11月10日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，前期的调查显示，转债投资者的转债回报预期提升，而对不确定性的判断略有降低，从风险、收益的权衡来看，转债相对投资价值提升。

纯债市场的牛市趋势虽然还没有结束，但在利率水平大幅下降，加上杠杆率要求越来越严格，而信用利差尤其是城投债制度红利消退之后，纯债市场的回报想象力大为减弱。

过去几年，债券市场投资者获得超额回报的点无非是杠杆操作、拉长久期、信用下沉、城投债制度套利、承担流动性（理财等）和增加权益资产风险暴露等几种操作策略。

而目前来看，上述几点几乎均有所弱化。因而，转债市场面临的机会成本大为降低，相对而言也将成为投资者博取超额回报的重要工具，应保持较高的关注度。

**市场回顾**

经历10月底的大涨过后，股市在过去的一周迎来休整，上证综指横盘震荡，周涨跌幅几乎为零。

随着APEC会议召开，“一带一路”战略明确，股市出现热点轮换，券商、建筑、航运及机械设备等涨幅居前，核电、软件国产化等概念题材爆发，而银行、有色及煤炭等板块表现不佳。

转债当周估值明显抬升，大盘转债正股回落，但转债表现明显较强，转债指数当周上涨近0.6%。回报超过5%的个券不少，徐工、深机、中海等涨幅居前。

**股市短期看法**

1、经济数据方面，刚刚公布的外贸数据显示，出口平稳且结构有改善，大宗商品价格回落提高进口需求，外需改善而内需疲软。不少中观数据有所企稳。而本周将公布货币信贷等数据，值得密切关注。

2、APEC会议对经济数据的扰动值得关注，但螺纹钢等价格不排除由于限产而上涨，对个别板块有正面刺激作用。

3、资金面上，海外资金流出中国（包括H股）放缓，融资融券余额增速短暂放缓后再次快速上升。年底阶段投资者风险偏好未必很高，而IPO节奏仍是扰动市场和资金的重要因素。

4、沪港通开通对市场影响可能将有限，但对大盘蓝筹股、高股息板块、券商和A股独特板块都将有支撑或刺激。

5、2440点是2012年底反弹行情高点，也曾是我们四季度展望中的目标点位，敏感点位附近短期争夺难免。

综上，短期走势预计稳中有升，IPO和获利回吐压力是导致短暂波折的可能因素，中期底部抬升看法不变。

板块方面，市场风格有所转换，受消息面驱动的影响之外，也和新、老资金博弈有关（新资金不愿接盘老资金筹码）。可惜上一周被市场所重点关注的大盘蓝筹股表现一般，没能延续此前的短暂强势，类债属性仍是支撑因素，沪港通和板块轮动对其有利。而“一带一路”、核电、国企改革等仍是近期市场关注点。

**股市中期判断**

我们重申目前中国走在正确的道路上，经济增长怪圈正在被打破，传统金融资产供求关系正在重塑，股指易涨难跌，底部逐步抬升，结构性行情仍将继续。

习主席继续在APEC会议上再论新常态，新常态才是正常态，从过去的“宏观热，微观冷”转变为“宏观稳，微观活”。

我们坚持的股市推动力排序仍是：情绪>估值（流动性）>业绩。央行货币政策报告显示对经济增长的判断趋于谨慎，将继续引导社会融资利率下降，但防止过度“放水”。而打新“甜头”、沪港通分别从国内、海外吸引资金流入，而改革和二级市场赚钱效应提升了股市的关注度。

传统金融资产供求关系好转表现为估值的不断抬升，由于缺少业绩主线，题材股最容易调动市场情绪从而出现α机会。易涨难跌的市场中，回撤的底线是回归中性仓位，而把握板块轮动机会仍是获胜重点。(完)