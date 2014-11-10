国际油市：布兰特原油涨向84美元，乌克兰与利比亚局势提供支撑

市场也关注利比亚动荡局势，该国El Feel和El Sharara两座油田已经关闭，且Hariga油港的出口也在周六遭到封锁。

0602 GMT，布兰特原油12月合约 上涨0.46美元至每桶83.85美元，上周五收涨0.53美元。该合约上周周线下滑将近3%，为连续第七周下滑，是2002年底以来最长一波周线下滑。

美国原油 上涨0.32美元至每桶78.97美元，上个交易日结算价上涨0.74美元。

乌克兰东部亲俄势力据点顿涅茨克周日遭到一个月来最严重打击，让乌克兰和反叛分子之间两个月的停火进一步受到威胁。

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅停留近五年来最低点。通胀下行趋势持续，折射经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。

石油输出国组织(OPEC)将在11月27日开会，可能讨论该如何因应油市从6月中以来持续近五个月的跌势。(完)

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