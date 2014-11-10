国际油市：布兰特原油涨向84美元，乌克兰与利比亚局势提供支撑

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
市场也关注利比亚动荡局势，该国El Feel和El Sharara两座油田已经关闭，且Hariga油港的出口也在周六遭到封锁。
0602 GMT，布兰特原油12月合约 上涨0.46美元至每桶83.85美元，上周五收涨0.53美元。该合约上周周线下滑将近3%，为连续第七周下滑，是2002年底以来最长一波周线下滑。
美国原油 上涨0.32美元至每桶78.97美元，上个交易日结算价上涨0.74美元。
乌克兰东部亲俄势力据点顿涅茨克周日遭到一个月来最严重打击，让乌克兰和反叛分子之间两个月的停火进一步受到威胁。
中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅停留近五年来最低点。通胀下行趋势持续，折射经济增长乏力局面并未改观，为货币政策继续定向宽松留出空间。
石油输出国组织(OPEC)将在11月27日开会，可能讨论该如何因应油市从6月中以来持续近五个月的跌势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/李婷仪 审校 蔡美珍/张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)