《交易视点》随着政策进一步放松，中国短债收益率料有补降过程--中金

路透上海11月10日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，未来随着政策进一步放松，短期债券收益率可能有继续补降的过程，即趋势而言，收益率曲线可能会牛陡。

而在央行开启了宽松进程后，市场对于央行持续放松的预期已经推动债券收益率逐步接近2013年和2012年的收益率低点。目前10年国债已经来到3.5%关口，离市场对明年收益率下行低点（3.0%-3.4%区间）已经不远，也不排除年内就可能先实现了这个点位。

目前利率债收益率曲线和2013年以及2012年的低点相比（分别是2013年5月初，2012年7月中），长端利率已经比较接近，短端利率尚有一些距离，而短端利率仍明显高于2013和2012年低点，主要反映了利率市场化对银行资金成本的抬升作用。未来可能是随着政策进一步放松，短期债券收益率继续补降的过程。

明年市场的看点主要是等待央行确认政策层面的放松方式和力度，如果经济情况好于预期，政策放松力度减弱，则收益率也不排除会出现阶段性的回升。对于投资者而言，在收益率已经较低且曲线仍较平坦的情况下，如果要进一步加仓，则选择5年以内的中短期债券可能仍能享受一些未来可能的下行空间，回撤的风险也相对低一些。

**央行仍需时间观察前期政策效果**

从9月初以来，收益率曲线出现了大幅下行。国债收益率下降了60-70bp，政策性银行债下行了90-100bp。从9月份以来的这波央行推动的收益率降幅是今年全年降幅的60%左右。是今年收益率下行最猛烈也是持续性最强的一次。

今年两次收益率的大幅下行都与央行的流动性投放有关。上一次是5-6月份，推动因素是央行的两次定向降准。而这一次的推动是央行从9月份以来向国有银行和股份制银行的两次大规模流动性注入。

上周央行公布了三季度货币政策执行报告，我们在读货币政策执行报告的时候，会非常注意一个报告中常用的暗语，即“流动性闸门”。如果进行统计的话，央行货币政策是偏紧还是偏松，从货币政策执行报告中是否有“流动性闸门”字眼就可以判别。

这一次在三季度货币政策执行报告中再度删除了“流动性闸门”字眼，表明政策再度转向宽松基调。因此，尽管央行二季度也采用了定向降准等宽松政策，但我们认为这一次是真正意义的上的开始趋于放松。

在三季度货币政策执行报告中，央行提到了MLF，即中期借贷便利（Medium-term Lending Facility）。我们的理解，MLF不是简单的流动性投放，而是有捆绑的条件。即MLF在3个月到期后是否展期取决于获得资金的银行的信贷投放情况。尤其是三农和小微贷款的投放。

MLF的另外一个功能在于调控中长期利率。随着外汇市场的改革以及美元走强，今年市场的结汇需求有所减弱，外汇占款最近几个月的流入量逐步下降，使得央行有更多的机会可以主动向市场投放流动性，而不是被动回笼。

这种环境的转变使得央行的主动性更强，更有机会利用投放的流动性工具对利率整体进行调控。这种环境的变化也直接推动了未来央行货币政策调控框架的转型，即可以从“更注重数量调控，价格调控靠行政方式”逐步转向于“主要依靠价格调控来传导货币政策信号”。

MLF的利率是3.5%，作为3个月期限的利率，仅略高于14天逆回购利率，也表明央行有意引导中长期利率下行。不过目前的引导更多作用在货币市场和债券市场。从贷款市场来看，利率下行并不明显。

而银行理财的利率具有较强的刚性，为了吸引客户，利率一直维持在相对较高的水平。居民存款向理财的分流过程中导致银行活期存款流失，吸收定期存款的成本也上升，从而推高了银行存款的总体成本，是贷款利率不易降下来的原因之一。

贷款利率不容易降下来的第二个重要原因是在银行资产增速放缓的背景下，银行如果要保持较高的利润增长，就必须保持较高的息差水平甚至提高息差水平。

无论是银行维持较高的理财利率还是维持较高的息差水平，本身都是一种市场化竞争的结果，是银行经营环境发生重大变化的结果，因此央行通过行政化干预直接下调存贷款利率也未必能直接就把理财利率和贷款利率降下来。何况如果直接降低存款利率，存款向理财的分流可能还会加速，反而可能适得其反。可能需要等待时间的发酵，让货币市场利率下降对理财利率和银行贷款利率进行传导。

因此可能的情况是央行仍需要一些时间来观察前期流动性投放对引导社会融资利率下行的整体效果，再决策是否需要通过更强力的降息来加以引导。但在使用降息手段前，央行仍可以通过各种工具对社会预期以及利率整体进行指引，比如未来可能会从正回购操作转向逆回购，而逆回购利率也可以继续下调来引导货币市场利率下行。

**美元或延续强势**

美元指数的影响因素主要有三点，经济增长、储蓄消费行为和美元利差。首先，美国在全球经济实际占比与实际广义美元指数变化一致，美国相对全球其他地区更高的经济增长一般意味着更强的美元。

其次，美国经济主体储蓄和消费行为变化对美元具有重要影响，储蓄缺口与美元指数变化一致，且具有两年左右的领先性。再者，长期加权美元利差与美元指数正相关性较大，短期加权美元利差对美元指数短期波动有指示意义。

美元或中期走强并进入第三轮升值周期。首先，经济复苏可能使得美国在全球经济实际占比趋稳回升，为美元走强提供基本面支撑。其次，美国储蓄率逐步回升，经常项目赤字逐步收窄，这是美元走强的重要基础。再者，尽管美联储首次加息时点存在不确定性，但加息方向相对明确，预计加权美元利差将进一步扩大，并成为美元走强的重要催化剂。

美元指数中长期上行的可能性较大，到2016年可能有10%左右的升值空间。本轮美元升值可能是第三轮美元升值周期的一部分，但升值幅度可能弱于前两轮，升值过程也可能更加曲折。就影响而言，美元走强短期不会造成美国经常项目显着恶化，有利于美国贸易条件改善，对美国通胀影响有限。(完)