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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 14:29 BJT

韩国股市：收高，受助于中韩将签署自由贸易协议的消息

路透首尔11月10日 - 韩国股市周一收高近1%，之前中韩领导人称“实际上”与中国达成了自由贸易协议，将消除或大幅减少两国间的贸易和投资壁垒。

综合股价指数 上涨0.95%，收在1,958.23点。

绩优出口股引领涨势，三星电子 暴涨5.1%，现代汽车 大涨2.8%。(完)
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