版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 14:27 BJT

日本股市：日经指数跌至一周低点，因日圆回升、NTT大跌

路透东京11月10日 - 日本股市周一跌至一周低点，因美国公布就业数据逊于预期之后，日圆兑美元反弹回升，在此同时日本电信电话(NTT) 发布获利预警导致股价大跌。

日经指数 收低0.6%至16,780.53点，为10月31日以来最低收位。

东证股价指数 下跌0.3%至1,360.11点。JPX-日经指数400 跌0.3%至12,412.00点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐