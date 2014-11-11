中国公开市场：今日将进行200亿元14天期正回购操作--业内人士

路透上海11月11日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作，期限14天。操作量自9月末以来的稳势仍在延续。

据路透统计，本周公开市场将有400亿元正回购到期，周二和周四各200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。

上周央行公开市场操作再次平稳对冲，“200亿元+14天正回购”模式已持续逾一个月。分析人士指出，目前货币政策以保持银行间市场流动性宽松，并以此将低利率传导至实体经济的方向为主。故公开市场除利率变化会影响交投情绪外，多放或少放几百亿资金，对流动性的边际影响几乎看不到。

他们表示，今年货币政策有很清晰的三条线，一是想法设法降低实体经济的融资成本；二是以创新的工具投放基础货币；三是政策发力以“定向”为主。可预见至明年上半年的货币政策操作，都会以此“三项”思路为主。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二三季度均则未开展SLF。

而三季度货币政策执行报告显示，央行当季还创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。