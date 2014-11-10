中国股市：沪综指收涨2.3%至三年新高，沪港通将正式推出激励市场情绪

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透北京11月10日 - 中国股市沪综指周一收涨2.3%至三年新高，并创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，沪港通将正式推出的消息极大激励了市场情绪，同时今天公布的经济数据为未来货币政策进一步宽松预留了空间，APEC概念股亦纷纷造好，但目前大盘累计涨幅已大，技术面将存在一定调整要求。
沪综指 收报2,473.673点，涨55.502点或2.30%，此前收盘高点为2011年11月15日2,529.76点，此前最大单日涨幅为2014年7月28日的2.41%；上证A股今日成交2,450亿元人民币，上日为2,439亿元。
“沪港通短期的利好作用还是比较明显一些。”首创证券策略分析师邵帅称，“短期影响包括对于相关板块的刺激性作用消化以后，大盘可能会重新走向一个相对平稳的状态。”
中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。
“今天盘面上沪港通消息的影响相对没那么强烈，对市场影响最大的是来自”一带一路“。方正证券策略分析师陈敏则表示，近期政策层对推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的力度较大，与”一带一路“相关的市场热点有望持续。
中国国家主席习近平上周六称，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。
首创证券策略分析师邵帅认为，今日公布的数据显示通胀压力较小，甚至还有通缩迹象，市场对未来货币政策进一步宽松的预期将加强。
中国国家统计局周一公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.2%。这是CPI同比涨幅连续第二个月在2%下方运行，PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。
兴业证券 、中国建筑 、大连港 等个股均涨停报收。
沪深300指数 收报2,565.73点，涨2.54%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,560.6点，涨2.42%，成交1,037,168手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。