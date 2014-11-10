中国股市：沪综指收涨2.3%至三年新高，沪港通将正式推出激励市场情绪

路透北京11月10日 - 中国股市沪综指周一收涨2.3%至三年新高，并创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，沪港通将正式推出的消息极大激励了市场情绪，同时今天公布的经济数据为未来货币政策进一步宽松预留了空间，APEC概念股亦纷纷造好，但目前大盘累计涨幅已大，技术面将存在一定调整要求。

沪综指 收报2,473.673点，涨55.502点或2.30%，此前收盘高点为2011年11月15日2,529.76点，此前最大单日涨幅为2014年7月28日的2.41%；上证A股今日成交2,450亿元人民币，上日为2,439亿元。

“沪港通短期的利好作用还是比较明显一些。”首创证券策略分析师邵帅称，“短期影响包括对于相关板块的刺激性作用消化以后，大盘可能会重新走向一个相对平稳的状态。”

中国证监会周一称，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。

“今天盘面上沪港通消息的影响相对没那么强烈，对市场影响最大的是来自”一带一路“。方正证券策略分析师陈敏则表示，近期政策层对推进“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的力度较大，与”一带一路“相关的市场热点有望持续。

中国国家主席习近平上周六称，中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。

首创证券策略分析师邵帅认为，今日公布的数据显示通胀压力较小，甚至还有通缩迹象，市场对未来货币政策进一步宽松的预期将加强。

中国国家统计局周一公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.2%。这是CPI同比涨幅连续第二个月在2%下方运行，PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。

兴业证券 、中国建筑 、大连港 等个股均涨停报收。