更新版 1-全球矿业：澳新银行将明年铁矿石价格预估下调逾20%

“以前我们预期在超卖水准会出现实质性的反弹，但现在我们对于钢厂将在这些水准重新进货的信心下降，”Pervan表示。

“需求方面越来越谨慎，信用环境长期紧缩，意味着多数钢厂不愿意或者无力重建适度的铁矿石库存。”

据上述报告，较长期来看，全球供应过剩持续到2010-2019年期间末段，预示铁矿石价格不太可能再突破每吨100美元。

美国穆迪投资服务公司估计，未来几年，将有超过3亿吨新产量或扩张产量进入市场。今年海运铁矿石市场的规模约为10亿吨。

这些新供应多数来自全球三大生产商，即淡水河谷 、力拓 和必和必拓 。他们的采矿成本为每吨20-30美元，在价格较低时也能获得足够的利润。(完)