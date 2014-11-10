更新版 1-全球矿业：澳新银行将明年铁矿石价格预估下调逾20%

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
“以前我们预期在超卖水准会出现实质性的反弹，但现在我们对于钢厂将在这些水准重新进货的信心下降，”Pervan表示。
“需求方面越来越谨慎，信用环境长期紧缩，意味着多数钢厂不愿意或者无力重建适度的铁矿石库存。”
据上述报告，较长期来看，全球供应过剩持续到2010-2019年期间末段，预示铁矿石价格不太可能再突破每吨100美元。
美国穆迪投资服务公司估计，未来几年，将有超过3亿吨新产量或扩张产量进入市场。今年海运铁矿石市场的规模约为10亿吨。
这些新供应多数来自全球三大生产商，即淡水河谷 、力拓 和必和必拓 。他们的采矿成本为每吨20-30美元，在价格较低时也能获得足够的利润。(完)
(编译 于春红/张涛；审校 艾茂林/蔡美珍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。