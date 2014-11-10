基金观点：汇丰推出中国多元资产入息基金，借道沪港通配置A股投资

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透香港11月10日 - 汇丰控股 的香港资产管理部门周一称，新推出的中国多元资产入息基金将借道沪港通配置部分A股投资，预料基金成日当日即可进行投资。
汇丰环球投资管理中国股票投资部主管陈淑敏向记者表示，该基金对股票和固定收益工具的投资比例大约各一半，而股票当中可选择A、B和H股，但由于A股估值吸引，预期有高至40%的资产配置到A股，而通过沪港通投资到A股的占比高至10%。
“很多追踪中国指数的基金都在部署沪港通，不过不是那么多基金公司在开通一刻能够立即进行投资，而我们早已准备就绪，在基金正式推出当日便会进行投资。”她说。
她并指出，对只在A股上市的水电、世界级中药股以及市值最大的房地产股票均感兴趣，同时认为那些较H股估值较大的电力、汽车及部分工业板块A股亦具吸引力。
该支中国多元资产入息基金提供美元、人民币以及港元类别，即日起供香港个人投资者认购，最低投资额别为1,000美元、10,000元人民币以及10,000港元。首次认购期至11月21日，并将于当日开始交易。
中国证监会和香港证监会周一联合公告称，在完成所有启动沪港通所需的监管批准及相关监管安排后，沪港通下的股票交易将于下周一（11月17日）开始。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市