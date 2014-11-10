版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 14:59 BJT

日本企业：SMBC Aviation Capital购买80架波音737 Max飞机

路透新加坡11月10日 - 日本SMBC Aviation Capital已经下单购买80架波音 737 Max飞机，是这种升级版窄体客机迄今所接获的最大一笔飞机租赁商订单。

按照价目表列出的正式价格，交易总额超过85亿美元，不过买家通常会获得大幅折扣。

737 Max飞机于2011年8月推出，这笔交易使SMBC Aviation Capital成为购买该机型的第50位客户。波音该机型至今已经得到逾2,400架的订单。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐