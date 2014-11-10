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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 15:20 BJT

投行观点：巴克莱预计今年黄金均价1,271美元，明年料跌至1,180美元

路透11月10日 - 巴克莱周一公布：

* 预计2014年第四季黄金均价为每盎司1,220美元，全年均价为1,271美元，2015年均价为1,180美元 (完)
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