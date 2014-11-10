中国资管：上周银行理财产品发788款，主要期限固收产品预期收益率下降

路透北京11月10日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（11月1日-7日）64家银行共发行了788款理财产品，发行银行数较上期 报告减少5家，产品发行量增加24款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共194款，市场占比为24.62% ；非保本型理财产品共594款，市场占比为75.38%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 330 41.88% +21 其中：人民币 307 外币 23 组合投资类 417 52.92% +5 融资类 4 0.51% 0 结构性产品 37 4.70% -2 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 20 3.79% 上升19个基点 1个月至3个月（含） 387 5.00% 下降1个基点 3个月至6个月（含） 213 5.17% 下降6个基点 6个月至1年（含） 88 5.41% 下降10个基点 1年以上 15 5.51% 下降29个基点 统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1826天；预期年化 收益率最低2.60%，最高为6.80%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率 下降1.20个百分点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 20 2.81% 3.79% 1个月至3个月 387 51.70% 5.00% 3个月至6个月 213 30.72% 5.17% 6个月至1年 88 13.59% 5.41% 1年以上 15 1.18% 5.51% 上周共发行28款外币理财产品。其中，美元理财产品17款，较上期增加8款。 **201款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,109款产品到期，公布了到期收益率的204款产品中，20 1款实现最高预期收益率，3款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品486款，债券和货币市场工具类产品569 款，结构性产品48款，融资类产品6款。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有18款，与上期相比增加1款。其中，11款来 自城市商业银行，1款来自国有银行，6款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从 投资领域来看，债券类产品3款，组合投资类产品15款。 到期收益率最高的产品为南粤银行发行的“宝盈理财”卓越447号人民币理财产品，该 组合投资类产品投资期限为63天，实现了6.50%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)