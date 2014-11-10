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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 15:16 BJT

中国资管：上周银行理财产品发788款，主要期限固收产品预期收益率下降

路透北京11月10日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，上周（11月1日-7日）64家银行共发行了788款理财产品，发行银行数较上期
报告减少5家，产品发行量增加24款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共194款，市场占比为24.62%
；非保本型理财产品共594款，市场占比为75.38%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     330        41.88%          +21
    其中：人民币         307        
           外币           23        
    组合投资类           417        52.92%           +5
    融资类                 4         0.51%            0
    结构性产品            37         4.70%           -2
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     20       3.79%         上升19个基点
    1个月至3个月（含） 387       5.00%         下降1个基点
    3个月至6个月（含） 213       5.17%         下降6个基点
    6个月至1年（含）    88       5.41%         下降10个基点
    1年以上             15       5.51%         下降29个基点    

    统计时间内固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为1826天；预期年化
收益率最低2.60%，最高为6.80%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率
下降1.20个百分点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     20              2.81%    3.79%
 1个月至3个月  387            51.70%    5.00%
 3个月至6个月  213            30.72%    5.17%
 6个月至1年    88             13.59%    5.41%
 1年以上       15              1.18%    5.51%
 
    上周共发行28款外币理财产品。其中，美元理财产品17款，较上期增加8款。
  
    
    **201款产品实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1,109款产品到期，公布了到期收益率的204款产品中，20
1款实现最高预期收益率，3款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品486款，债券和货币市场工具类产品569
款，结构性产品48款，融资类产品6款。

    上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有18款，与上期相比增加1款。其中，11款来
自城市商业银行，1款来自国有银行，6款来自股份制商业银行，1款来自农村金融机构；从
投资领域来看，债券类产品3款，组合投资类产品15款。

    到期收益率最高的产品为南粤银行发行的“宝盈理财”卓越447号人民币理财产品，该
组合投资类产品投资期限为63天，实现了6.50%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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