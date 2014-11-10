重发-《综述》沪港通即将开通，中国A股国际化加速引发两地市场共振

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* 沪港通即将于下周一开通

* 中国A股国际化加速引发两地市场共振

* 短期市场情绪集中宣泄后将有调整压力

* 沪港通对台股影响市场看法有分歧

作者 张晓翀

路透北京11月10日 - 经过一段时间等待后，中国官方宣布沪港通将于下周一（17日）正式启动，消息大幅提振了市场情绪，两地股市应声同步上涨，相关板块持续活跃。

市场人士表示，沪港通推出打通了A股市场与境外资金的通道，对市场利好明显，但短期市场情绪集中宣泄后将趋于平静，有限的增量资金难以支持大盘长时间持续上涨，预计利好效应消化后大盘将会重回原有轨道运行。

“短期对市场情绪，包括对低估值的板块，肯定都是利好的，...包括对港股的带动作用，整个这就是一个良性的共振。”首创证券策略分析师邵帅称。

中港两地证监会周一表示，沪港通将于下周一开始，两地证监会已签署《沪港通项目下中国证监会与香港证监会加强监管执法合作备忘录》，并已订立监管合作安排和程序，及时妥善处理试点过程中出现的重大或突发事件。

中信证券策略组报告指出，短期大盘蓝筹股将受到提振，但如果股价反应过度不排除后期大盘反而有调整压力。但沪港通带来A股市场国际化之后，A股市场将发生的一些长远的变化。

报告认为，海外资金流向对于A股的影响将不亚于国内机构投资者。从历史经验来看，相较于国内投资者，海外投资者更为关注中国经济增速的变化。如果不考虑套利等短期资金进出与指数型基金的被动加仓，海外资金的进出可能更多与经济增速的波动相关。

而明年6月MSCI将审议A股能否加入MSCI新兴市场指数，成行可能性较大，并将可能从2016年5月开始执行。在中国纳入MSCI实施前，且2015年经济可能持续疲软的状况下，沪港通开放后海外资金流入速度可能会慢于市场预期。

不过，从台湾1996年加入MSCI指数的经验来看，其股指脱离了经济增速的持续衰退，出现了持续1年左右的上涨，涨幅在1倍左右。

方正证券策略分析师陈敏则表示，沪港通开通基本与此前预期相符，目前其带来的增量资金还比较有限。在情绪面的影响趋于平淡后，其真正影响可能不会那么明显。

受消息激励，中国股市沪综指周一收涨2.3%至三年新高，并创三个半月最大单日涨幅；香港恒生指数 早市收盘劲升387.24点，或1.64%至23,939.7点。

至于沪港通上路后对台股 的影响，市场看法有些分歧。台湾龙头券商—元大金控 旗下元大宝来证券表示，今日台股 跟进港股 大涨，显示投资人对沪港通启动后的资金排挤效应并不悲观，只要台湾企业基本面表现良好，台股将同步受惠。

台湾加权股价指数 周一收盘大涨1.5%至逾一个月高位。

不过也有台湾券商表示，台湾的投资人已十分国际化，在市场趋势不对的情况下，很难要求投资人只留在台股投资，而邻近的香港和上海股市，中线来说，将可能成为替代投资的标的。

**大盘蓝筹、券商板块将受提振**

市场人士表示，沪港通将有利于沪港两地同一公司或可比公司的股票估值水平趋于一致，市场的直接逻辑是炒价差和估值差，同时海外资金入场更青睐于大盘股，因此短期直接受益板块是低估值的大盘蓝筹板块。

“沪港通出来的过程中，对于像银行、建材、交通运输这些H股有折价的品种有实际的利好，短期还是有刺激性作用。”邵帅表示。

但有分析认为，如果近期A股大盘蓝筹板块股价反应过度，等到沪港通开通后反而会给予对冲基金等投资者套利的机会。

中信报告指出，目前A+H股票几乎处于平价水平；另外AH股票虽然权重板块存在折价，但由于A股和H股本身所处环境的无风险利率和风险溢价的差异，两地估值完全匹配的可能性不大。

此外，沪港通对券商来说，佣金贡献将是一笔可观的收入，而沪港通后券商创新业务将更加活跃，且沪港通前后市场行情转暖，券商将有一个长远的收益。

“券商最近是连续在往上涨，因为沪港通是一个利好，这轮行情以来，增量资金入场了，市场交投是很活跃的。”陈敏称，看来券商股的未来表现。

海通证券副总裁李迅雷此前则表示，沪港通将促进内地券商国际业务的开展，但从时间维度上论之，相关业务开展不可能全部一蹴而就，而是会在短期、中期、长期不同期限上逐步推进。（完）