卢布汇率：俄总统普京称，希望停止作空卢布的投机操作

路透北京11月10日 - 俄罗斯总统普京周一表示，他希望作空卢布的投机操作很快停止，而且经济层面不存在卢布走软的根本因素、

今年以来卢布兑美元已累计跌近30%，因油价下跌且西方针对乌克兰危机对俄罗斯进行制裁，打压了俄罗斯的出口和投资资金流入。(完)