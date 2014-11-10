台湾债市：五年券殖利率随美债收跌，但追价意愿不足难成气候

* 五年公债殖利率受美债带动走低

* 区间来回气氛不变，突破看美债是否先行

* 五年指标券区间明日估在1.16-1.18%

路透台北11月10日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一收跌。交易商表示，美非农数据公布后，美债气氛转多，台债随之反应令殖利率趋跌；然而场中追价意愿不高，除非美债能先行进一步突破区间，否则台债暂仍在区间盘整。

债券市场交易员指出，国际市场在美元强势短线修正的情况下，倾向略略反应日本、欧洲的宽松基调，不过明年台湾仍可能跟进美国升息的时程，亦令市场气氛难以完全偏多。五年债殖利率即便欲上不易，缓跌中亦见卖压释出，明日先看1.16%能否有效跌破。

〞盘面流动性算是中等，主要是追价意愿不高，还是盘整格局。〞一位证券商交易员说。

交易员指出，盘中20年公债 一度成交热络，并带动五年及10年公债103/13 殖利率测试近期低位。但市场稍后发现并无实质终端买盘进场，盘面随即恢复冷静，显示场中追价仍十分谨慎，不受外力干扰而盲目追价。

在谨慎交投中，交易员估五年公债103/15期明日仍难脱窄幅交投，预料在1.16-1.18%间先行来回，本周区间则看1.15-1.20%。

**新10年券筹码本周供应**

交易员指出，在平稳市况中，交易员亦等待本周四新一期的10年公债103/13第二次的增额发行开始发行前交易。由于该券在第一次增额发行后筹码沉淀稳定，使得殖利率走空不易。在新一波的筹码供给后，将相对给交易商空间交投。

〞新券出来盘面应该会比较活络，但重点还是在美债能不能突破区间。〞一本地大型银行交易员说。

他指出，国际债市因逼近年底假期，场上若可能有较大的行情波动，将集中在两周内，此后较难寄望有大行情出现。台债若本周新券无法带动新一波的交投，恐怕就得等到年底公布第四季发债计划后，各交易商再重新布局。

103/13期公债第二次增额发行将在12月1日标售，金额预定300亿台币

美国公债价格上周五上扬，因美国10月非农就业岗位和薪资增长不及预期，激活了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)要到明年年底才会升息的预期。10年期公债 收益率报2.307%，较周四尾盘跌7个基点，就业数据发布前一度升至一个月最高的2.407%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -1.43 1.1690 1.1620-1.1735 110.0

10 103/13 -0.75 1.6200 1.6110-1.6200 12.0

本周全球重要经济事件与数据包括：

11/10(一)：美国就业趋势指数、美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说；

11/11(二)：美国NFIB小企业信心指数、英国零售业联盟(BRC)零售销售、日本10月消费者信心指数、日本10月服务业景气判断指数、2014年TATRA峰汇投资者论坛(至周三)；

11/12(三)：美国批发(趸售)库存数据、欧元区9月工业生产、英国10月就业数据、日本10月企业物价指数、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Conference)前，就经济展望发表演说；

11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、日本9月工业生产、中国10月规模以上工业生产月度报告、中国10月固定资产投资月度报告、韩国央行召开货币政策委员会议、印尼央行召开会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论、悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上发言；

11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、欧元区第三季GDP初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话。

30 103/12 没有成交

20 103/14 2.1200

10 103/13 1.6200

5 103/15 1.1690