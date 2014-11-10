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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 15:54 BJT

中日关系：领袖峰会显示双方关系改善取得进展--日本内阁官房长官

“(双方)领导人会面并坦率交换了意见，”菅义伟称。“我认为在改善中日双方经济和各种关系方面取得长足进展。”

菅义伟在记者会上称，另一项重要进展是，双方领导人达成共识，同意开始准备建立海上危机管理机制。(完)

(编译 李春喜/艾茂林; 审校 蔡美珍/张涛)
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