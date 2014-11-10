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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 15:29 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，受日圆反弹及中国进口下降拖累

“日圆从多年低点反弹，以及中国贸易数据显示橡胶进口减少，打击了市场人气，尽管上海期胶走坚，”东京的一名要求不具名的经纪人表示。

中国海关周六公布的初步数据显示，中国10月进口30万吨天然与合成橡胶，比上月减少6.3%。

东京工业品交易所(TOCOM)4月合约 <0#2JRU:>收低1.2日圆，报每公斤199.6日圆。该合约上周下跌0.6%。

上海期交所主力1月期胶 上涨100元人民币，收报每吨12,695元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤153.90美分，上涨0.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/张涛；审校 李春喜/蔡美珍)
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