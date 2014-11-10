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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市买超369亿韩元

路透首尔11月10日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超369亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月10日 36.9 -0.4 -79.9

11月7日 -97.5 76.8 -4.8

11月6日 -68.1 161.0 -135.1

11月5日 -136.5 188.1 -86.9

11月4日 -25.8 -48.7 35.1

11月3日 -4.4 -103.4 61.6

10月31日 279.5 -292.3 -42.4

10月30日 -22.7 -137.6 147.4

10月29日 123.4 276.2 -407.0

10月28日 -147.8 43.8 109.2

10月27日 -9.7 98.5 -95.4

10月24日 356.7 395.2 103.6

10月23日 -193.5 123.1 66.9

10月22日 48.4 68.4 -110.3

10月21日 -63.0 -55.2 116.9

10月20日 19.9 117.5 -154.4

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本月以来 -295.4 273.4 -210.1

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今年以来 5,304.1 -3,235.4 -154.7

---------------------------------------------- (完)
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