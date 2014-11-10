国际油市：科威特石油部长认为OPEC不会做出减产决定

Omair表示，油价不太可能跌至将会损害科威特经济的水平，但他没有说这个价位是多少。稍后，他对路透表示，油价可能“略微”跌至目前水准以下，但“将会企稳”。

他说，科威特担心油价下跌，但并不恐慌。

在谈及这次OPEC会议时，他说，“最重要的事情是达成共识。”他没有进一步说明。(完)