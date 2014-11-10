《焦点》丹麦宝运石油宣告破产，船用燃料油市场陷入混乱

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
船用燃油行业最大供应商的轰然倒地，也推动指标船用燃料油跳涨近1.5%。过去两个月里，船用燃油价格一路跳水，跌去近四分之一。
“我认为价格应当向上走升，很多市场人士都会拼命一搏。我们身为供应商，也会抓住机会。”新加坡的一家船用油供应商说道。
不过交易商指出，尽管供应出现阻碍，但船用油市场不太可能出现真正的供应短缺，因为全球产出旺盛，而且供应商众多。
宝运石油在近些年来快速扩张。公司于3月份在Nasdaq哥本哈根交易所挂牌，成为丹麦2010年以来第二大IPO交易。
宝运石油估计占据全球船用油市场约7%的份额，竞争对手包括World Fuel Services Corp 、Chemoil Energy和Aegean Marine Petroleum Network 。（完）
(编译/审校 张明钧/张涛/蔡美珍/高琦)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 商务部公布3月房屋开工数据 1300 - 国际货币基金组织(IMF)就全球经济前景召开媒体发布会 1315 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布3月工业生产 1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透多伦多4月17日 - 加拿大主要股指周一录得逾六周来最大单日涨幅，权重的银行股在近期下滑后反弹，多家矿业股上涨，因数据显示中国经济增长意外强劲。