《焦点》丹麦宝运石油宣告破产，船用燃料油市场陷入混乱

船用燃油行业最大供应商的轰然倒地，也推动指标船用燃料油跳涨近1.5%。过去两个月里，船用燃油价格一路跳水，跌去近四分之一。

“我认为价格应当向上走升，很多市场人士都会拼命一搏。我们身为供应商，也会抓住机会。”新加坡的一家船用油供应商说道。

不过交易商指出，尽管供应出现阻碍，但船用油市场不太可能出现真正的供应短缺，因为全球产出旺盛，而且供应商众多。

宝运石油在近些年来快速扩张。公司于3月份在Nasdaq哥本哈根交易所挂牌，成为丹麦2010年以来第二大IPO交易。

宝运石油估计占据全球船用油市场约7%的份额，竞争对手包括World Fuel Services Corp 、Chemoil Energy和Aegean Marine Petroleum Network 。（完）