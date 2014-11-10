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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 15:46 BJT

重发-台湾政经：行政院称中韩FTA将对台造成冲击，吁速完成两岸货贸谈判

(重发以删除标题赘字)

路透台北11月10日 - 针对中国与韩国将在今日稍晚签署自由贸易协议(FTA)，台湾行政院周一发布新闻稿指出，这纸FTA将对台湾造成冲击，呼吁立法院尽速通过两岸监督条例及服贸协议，两岸加速完成货贸谈判。

新闻稿引述行政院发言人孙立群表示，〞这是我们最担忧的一件事。因为韩国是台湾的主要竞争对手，而中国大陆是世界各国都积极争取的市场，也是台湾最大的贸易伙伴，因此促进两岸经贸关系仍是我们现阶段优先目标。〞

他同时指出，面对全球经济及供应链可能受区域经济整合影响，台湾应集中资源，加速完成与中国大陆货品贸易谈判，以平衡陆韩FTA对台湾的负面影响。

孙立群称，韩国的经济发展程度及模式与台湾雷同，产业结构也在伯仲之间，货品贸易结构相近程度高达77%，也同属出口导向为主的国家，对外贸易占经济成长贡献度达70%以上。

他说，韩国利用扩大对外洽签FTA，已有助于其产品捷足先登全球主要市场，包括中国大陆、美国、欧盟等，势必相对抵减台湾在同一出口产品的竞争力。

中国与韩国领导人周一表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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