香港房地产：调查指“占中”对楼市有影响，楼价可能下调5%--美联物业

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透香港11月10日 - 香港物业代理--美联物业周一发布的一项调查显示，近七成受访市民认为“占领中环”运动对楼市有影响，并改变本身对物业的交投行动部署。该行估计，倘占领运动长期持续或恶化，配合加息步伐、新供应增加等因素，楼价可能下调5%。
占领运动持续至今已44天，金钟、铜锣湾、旺角等地区仍有部份道路被示威者占领。美联物业近日访问了逾300名市民，了解买卖双方于占领运动启动后的物业交投意向，及对楼市影响的看法。
调查发现，近七成受访者认为占领运动对楼巿有影响，至于个人层面，逾六成人因而改变其物业交投行动部署，当中约四成业主指会暂缓换楼及放盘，五成半非业主亦指会暂缓入巿，反映不明朗前景下后巿存隐忧，深化买卖双方观望情绪，窒碍二手交投。
＂目前事态发展尚处观察阶段，倘长期持续或恶化，配合加息步伐、新盘供应等多重因素，将催化‘一手抢二手’，楼价或现5%调整。＂美联物业住宅部行政总裁布少明表示。
布少明称，占领运动由9月28日启动至今逾月，巿场密切关注事态发展，不明朗因素未除，令观望情绪延续，加上新盘持续抢客，二手明显受压，成交量反覆偏软。
根据美联物业分行统计，十大指标屋苑于10月成交量合共录得约235宗，较9月跌12%，而跌幅较少的为以用家为主的新界区。虽然短期内楼巿未现恐慌情绪及走货压力，惟事件旷日持久，不少巿民对经济前景存疑虑，负面消息有待消化。
虽然占领运动拖累二手成交，但未对资产价值造成太大冲击。二手楼巿维持“价升量跌”局面。据美联＂楼价走势图＂显示，10月楼价仍然持续上升，以实用面积计算，平均尺价报约9,643港元，首10个月累升约8.3%，惟10月按月升幅收窄至0.8%，上升幅度连续三个月减少，同时是自今年5月微调双倍印花税后的五个月新低。
此外，美国结束买债，市场预期明年下半年可能会开始加息，将对楼价带来下行风险。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市