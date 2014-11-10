台湾债市：103/15期五年公债中, 银行业买超11亿台币

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透台北11月10日 - 台湾柜台买卖中心周一 公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03 115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币) 五年公债103/15期： 业别 买进 卖出 买卖超金额 银行业 20.00 9.00 +11.00 票券业 0.50 1.50 -1.00 证券业 5.00 15.00 -10.00
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市