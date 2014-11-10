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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 16:02 BJT

全球经济：2015年全球经济将无明显反弹--穆迪

路透11月10日 - 评级机构穆迪周一表示：

* 改革进程缓慢和全球贸易低迷将抑制欧洲经济增长，不过英国将是例外

* 预计欧洲经济增长近期不会明显反弹

* 预计俄罗斯经济2015年不会反弹

* 预计美国、英国和印度未来两年经济持续强劲增长

* 预计欧元区、巴西和南非的结构性障碍将继续拖累经济活动

* 预计2014年G20经济体整体GDP增长2.8%，2015和2016年都将增长3%左右 (完)
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