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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 15:53 BJT

全球金市：黄金下跌近1%，因空头回补激发的涨势消退

美国10月非农就业岗位增幅低于预期，打击美元并提高黄金的避险魅力，金价得到提振。美国10月非农就业岗位增加21.4万个，预期为增加23.1万个，但详细数据稳健，而且尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%。 金价获得提振。

“周五的反弹很可能过头了，投资者琢磨过后意识到美国就业数据并不是太糟糕，”MKS Group的金属交易员Sam Laughlin表示。

“我们关注1,180-85美元附近的阻力位，支撑位将在周五低点1,130美元左右。”

现货金 最多下跌0.9%至每盎司1,168.10美元，0724GMT小幅回升至1,170.81，日内下跌约8美元。

但投资者仓位数据显示，黄金人气依然偏空，而且年底前可能跌至新低。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少0.78%至六年低点727.15吨。

黄金跌势可能远没有结束。路透访查的分析师和交易商预计，金价到年底可能跌至每盎司1,000美元，为2009年来首次。

辉立期货的分析师Howie Lee表示，缺乏重要的美国数据，意味着本周黄金可能走高。

“但这种技术性反弹预计幅度很小，不会突破1,185美元，”他说。

---------------------0724 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1170.81 -7.72 -0.66

现货银 15.7 -0.08 -0.51

现货铂金 1209.25 -3.19 -0.26

现货钯金 768.5 0.56 0.07

COMEX期金 1170.5 0.7 0.06

COMEX期银 15.715 0.001 0.01

汇率

欧元/美元 1.2471

美元指数 87.427

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张涛；审校 于春红)
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