全球金市：黄金下跌近1%，因空头回补激发的涨势消退

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
美国10月非农就业岗位增幅低于预期，打击美元并提高黄金的避险魅力，金价得到提振。美国10月非农就业岗位增加21.4万个，预期为增加23.1万个，但详细数据稳健，而且尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%。 金价获得提振。
“周五的反弹很可能过头了，投资者琢磨过后意识到美国就业数据并不是太糟糕，”MKS Group的金属交易员Sam Laughlin表示。
“我们关注1,180-85美元附近的阻力位，支撑位将在周五低点1,130美元左右。”
现货金 最多下跌0.9%至每盎司1,168.10美元，0724GMT小幅回升至1,170.81，日内下跌约8美元。
但投资者仓位数据显示，黄金人气依然偏空，而且年底前可能跌至新低。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少0.78%至六年低点727.15吨。
黄金跌势可能远没有结束。路透访查的分析师和交易商预计，金价到年底可能跌至每盎司1,000美元，为2009年来首次。
辉立期货的分析师Howie Lee表示，缺乏重要的美国数据，意味着本周黄金可能走高。
“但这种技术性反弹预计幅度很小，不会突破1,185美元，”他说。
---------------------0724 GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1170.81 -7.72 -0.66
现货银 15.7 -0.08 -0.51
现货铂金 1209.25 -3.19 -0.26
现货钯金 768.5 0.56 0.07
COMEX期金 1170.5 0.7 0.06
COMEX期银 15.715 0.001 0.01
汇率
欧元/美元 1.2471
美元指数 87.427
(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张涛；审校 于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市