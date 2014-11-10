版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 18:17 BJT

离岸人民币：台湾中信金称TRF市场需时间恢复，人民币存款逾六成转存同业

路透台北11月10日 - 台湾消金龙头金控--中信金控 周一称，人民币目标可赎回远期契约(TRF)业务第三季重新展开，市场仍需要时间恢复，其人民币存款余额至九月底已达265亿人民币，其中61.5%转存同业，人民币放款及一般贸易融资合计仅约占四成。

中信金控总经理吴一揆今天在一场记者会并表示，目前大部分人民币存款仍是转存同业，期待两岸银行监理平台会议“金银四会”将人民币回流纳入议案，能够有机会提供更多回流管道。

“吸收人民币是没有问题，但最主要是去化。 ”他说。

中信金控资深副总经理高丽雪补充称，九月底中信银人民币存款余额为265亿人民币，年增154%，其中163亿元转存同业，跟上季差异不大，放款部分则约100亿元，放款及一般贸易融资等合计约占四成。

她表示，TRF自八月开始重新承作，因承办文件程序较之前复杂许多，市场还需要时间恢复，目前业务较今年最高峰减少超过一成以上，不过业务量已从谷底渐渐往上。

对于台北松寿大楼据点出售一案，吴一揆强调，还在进行投标作业，11月20日将是价格标截止时间。

市场关注国宝人寿及幸福人寿问题人寿标售案，吴一揆则表示，要待标售配套细节出炉才会进行评估。

至于卷入食安风暴的顶新集团放款情形，他则回应称，顶新集团放款曝险约18.8亿台币，会陆续视放款到期情况再行评估，目前还有未供应额度是不会再提供放款。

中信金控今收高1.67%，表现略优于台湾加权指数的1.54%涨幅。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐