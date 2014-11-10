离岸人民币：台湾中信金称TRF市场需时间恢复，人民币存款逾六成转存同业

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透台北11月10日 - 台湾消金龙头金控--中信金控 周一称，人民币目标可赎回远期契约(TRF)业务第三季重新展开，市场仍需要时间恢复，其人民币存款余额至九月底已达265亿人民币，其中61.5%转存同业，人民币放款及一般贸易融资合计仅约占四成。
中信金控总经理吴一揆今天在一场记者会并表示，目前大部分人民币存款仍是转存同业，期待两岸银行监理平台会议“金银四会”将人民币回流纳入议案，能够有机会提供更多回流管道。
“吸收人民币是没有问题，但最主要是去化。 ”他说。
中信金控资深副总经理高丽雪补充称，九月底中信银人民币存款余额为265亿人民币，年增154%，其中163亿元转存同业，跟上季差异不大，放款部分则约100亿元，放款及一般贸易融资等合计约占四成。
她表示，TRF自八月开始重新承作，因承办文件程序较之前复杂许多，市场还需要时间恢复，目前业务较今年最高峰减少超过一成以上，不过业务量已从谷底渐渐往上。
对于台北松寿大楼据点出售一案，吴一揆强调，还在进行投标作业，11月20日将是价格标截止时间。
市场关注国宝人寿及幸福人寿问题人寿标售案，吴一揆则表示，要待标售配套细节出炉才会进行评估。
至于卷入食安风暴的顶新集团放款情形，他则回应称，顶新集团放款曝险约18.8亿台币，会陆续视放款到期情况再行评估，目前还有未供应额度是不会再提供放款。
中信金控今收高1.67%，表现略优于台湾加权指数的1.54%涨幅。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市