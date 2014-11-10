《路透晚报》--11月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一周低点，因日圆回升、NTT大跌

日本股市周一跌至一周低点，因美国公布就业数据逊于预期之后，日圆兑美元反弹回升，在此同时日本电信电话(NTT)发布获利预警导致股价大跌。日经指数收低0.6%至16,780.53点，为10月31日以来最低收位。东证股价指数下跌0.3%至1,360.11点。JPX-日经指数400跌0.3%至12,412.00点。

--中国股市：沪综指收涨2.3%至三年新高，沪港通将正式推出激励市场情绪

中国股市沪综指收涨2.3%至三年新高，并创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，沪港通将正式推出的消息极大激励了市场情绪，同时今天公布的经济数据为未来货币政策进一步宽松预留了空间，APEC概念股亦纷纷造好，但技术面将存在一定调整要求。沪综指收报2,473.673点，涨55.502点或2.30%，此前收盘高点为2011年11月15日2,529.76点，此前最大单日涨幅为2014年7月28日的2.41%。

--香港股市：受沪港通利多消息激励收高，但获利了结卖压抑制涨幅

香港股市收高，因中港两地证监会宣布沪港通正式启动日期，但分析师指出，受到一些获利了结卖压影响，港股涨势不如内地股指亮丽。恒生指数上涨194.46点，或0.83%，至23,744.7点，恒生国企指数涨76.49点，或0.73%，至10,615.82点。恒生指数中涨幅最大者为港交所的大涨4.6%，跌幅最大者为华润创业的大跌5.1%。

--汇市：美元延续跌势，瑞郎兑欧元走强逼近央行容忍上限

美元本周开局不利，周一走软，部分投资者仍将上周五稍逊于预期的非农就业数据视为美元涨势停滞的藉口。此前美元连续三周强劲上涨。瑞郎兑欧元再次逼近央行设定的1.20瑞郎上限，因过去一周欧元区麻烦重重。欧洲盘初时美元指数下跌0.1%，美元兑日圆和欧元分别下跌0.5%和0.2%至144.08日圆以及1.2471美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率下降，市场无视加泰罗尼亚象征性公投

西班牙公债收益率(殖利率)小跌，投资者对该国加泰罗尼亚地区的象征性独立公投不以为意。其他欧元区公债的人气也大致正面，押注本周欧元区数据将支持欧洲央行(ECB)把资产购买范围扩大至政府公债。0935GMT，西班牙10年期公债收益率报2.12%，走势与意大利公债一致。德国10年期公债收益率报0.812%。

--国际油市：布兰特原油涨向84美元，乌克兰与利比亚局势提供支撑

布兰特原油涨向每桶84美元，连续第二日上涨，此时乌克兰境内的军事活动升级，而利比亚的混乱再次危及石油生产和出口。中国公布的一系列疲软经济数据，进一步证明经济在降温，开启了政府采取刺激措施的可能性，这可能刺激中国对石油的需求。0846GMT时，布兰特原油上涨0.87美元，至每桶84.26美元。美国原油升0.63美元，至每桶79.28美元。

--全球金市：黄金下跌近1%，因空头回补激发的涨势消退

黄金下跌近1%，在空头回补引发了一波涨势之后，投资者调整仓位，而且股市上涨和偏空的人气继续打击黄金。0847GMT时跌至1,172.80美元。现货银报15.66美元。