《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月10日

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透香港11月10日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:07时,1港元=0.78937人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 8.79 5.98 1.86 南玻 7.88 5.64 1.77 深康佳 6.30 3.38 2.36 ST中华 8.13 4.02 2.56 ST中冠 16.30 9.18 2.25 深深宝 8.82 7.08 1.58 深华发 8.03 3.80 2.68 深赤湾 16.24 13.20 1.56 招商地产 13.73 12.98 1.34 特力 12.26 7.58 2.05 飞亚达 9.99 7.14 1.77 一致药业 46.48 38.56 1.53 深深房 6.19 3.41 2.30 ST盛润 8.08 6.23 1.64 深南电 6.35 3.22 2.50 深纺织 10.23 6.81 1.90 方大集团 11.32 5.04 2.85 深国商 16.94 9.35 2.30 深赛格 6.11 3.49 2.22 宝石 7.59 6.57 1.46 小天鹅 12.35 11.57 1.35 粤高速 4.29 3.03 1.79 晨鸣纸业 5.10 3.82 1.69 ST珠江 7.08 5.48 1.64 美菱电器 5.89 5.13 1.45 大冷股份 11.24 7.22 1.97 粤电力 5.75 5.13 1.42 佛山照明 11.00 7.06 1.97 江铃汽车 30.85 31.09 1.26 沙隆达 13.59 9.44 1.82 苏常柴 9.24 5.21 2.25 威孚高科 27.61 30.27 1.16 古井贡酒 25.30 20.66 1.55 ST东海 7.70 5.78 1.69 长安汽车 14.54 16.85 1.09 京东方 2.66 2.52 1.34 鲁泰 9.53 9.87 1.22 本钢板材 5.25 2.86 2.33 张裕 30.49 23.08 1.67 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市