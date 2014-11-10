新兴汇市：美国非农就业数据不及预期，支撑亚洲货币反弹

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
马来西亚马币(林吉特) 上涨，因投资者回补空头部位。马币兑坡元 亦走高。
人民币兑美元 周一上涨，之前中国央行设定的人民币中间价为3月中旬以来最强。
美元指数 下跌，因美国10月非农就业增幅为21.4万，低于预期的23.1万。
该就业数据推低了美国公债的收益率(殖利率)。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 114.08 114.60 -8.13 -7.71 105.28
坡元 1.2894 1.2888 -1.71 -2.03 1.2632
台币 30.606 30.716 -2.05 -2.14 29.950
韩元 1084.21 1093.70 -3.13 -2.66 1055.40
泰铢 32.78 32.83 +0.52 +0.24 32.86
菲律宾披索 44.89 45.03 -0.98 -1.09 44.40
印尼卢比 12145.00 12170.00 +0.04 +0.12 12160.00
印度卢比 61.45 61.64 +1.32 +0.57 61.80
马币 3.3285 3.3460 -1.26 -1.59 3.2755
人民币 6.1192 6.1229 -1.12 -1.07 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/张涛；审校 张明钧/艾茂林)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市