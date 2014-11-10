版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 16:31 BJT

新兴汇市：美国非农就业数据不及预期，支撑亚洲货币反弹

马来西亚马币(林吉特) 上涨，因投资者回补空头部位。马币兑坡元 亦走高。

人民币兑美元 周一上涨，之前中国央行设定的人民币中间价为3月中旬以来最强。

美元指数 下跌，因美国10月非农就业增幅为21.4万，低于预期的23.1万。

该就业数据推低了美国公债的收益率(殖利率)。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 114.08 114.60 -8.13 -7.71 105.28

坡元 1.2894 1.2888 -1.71 -2.03 1.2632

台币 30.606 30.716 -2.05 -2.14 29.950

韩元 1084.21 1093.70 -3.13 -2.66 1055.40

泰铢 32.78 32.83 +0.52 +0.24 32.86

菲律宾披索 44.89 45.03 -0.98 -1.09 44.40

印尼卢比 12145.00 12170.00 +0.04 +0.12 12160.00

印度卢比 61.45 61.64 +1.32 +0.57 61.80

马币 3.3285 3.3460 -1.26 -1.59 3.2755

人民币 6.1192 6.1229 -1.12 -1.07 6.0539

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/张涛；审校 张明钧/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐