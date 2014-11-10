台湾央行：共发行5,063.8亿台币存单，存单发行余额增152亿

路透台北11月10日 - 台湾央行周一公布，共发行5,063.8亿台币存单，含两年期存单200亿台币，与今日存单到期金额4,911.80亿相较，存单发行余额增152亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,840.80

91天期 0.93 16.00

182天期 1.05 7.00

两年期 0.846 200.00

央行上日共发行259亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)9,067.4亿台币。