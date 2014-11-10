香港个股：西班牙Telefonica拟减持联通股份，套现高至8.75亿美元

路透香港11月10日 - 据路透周一获得的销售文件显示，西班牙电信集团Telefonica 拟减持中国联通 股份，套现高至8.75亿美元。

销售文件显示，Telefonica拟按每股11.14-11.34港元出售5.978亿股联通股份，配售价较公司今天收盘价11.48港元折让1.2-3%。

目前尚不清楚Telefonica减持联通的原因，据销售文件，Telefonica未来90日内不能再度出售所持联通的股份。

Telefonica上一次是于2012年6月减持一批联通股份，套现14亿美元。据汤森路透数据，在今天的减持行动前，Telefonica持有约11.9亿股联通股份。（完）