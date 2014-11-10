台湾汇市：台币收升中止连七贬，随非美货币反应非农数据

* 台币中止连七贬，非农数据逊于预期

* 观察周四韩国央行会议，是否降息促贬

* 明日实质交易暂估在30.500-30.600

路透台北11月10日 - 台币兑美元 周一收升1.1角，中止连七贬走势。因美国非农就业数据逊于预期，促使投资者削减美元仓位，台币随非美货币展开反弹。

汇银人士指出，今日台股涨至逾一个月高位，外资也扩大买超至158.61亿台币，不过在汇市的动向分歧。此外，油款以及政府基金的美元买需，也减缓了台币的升值力道。

“美元涨多回档，非农数据是一个藉口。〞一位本地银行交易人士说。

另一外商银行交易主管则称，汇市接下来的关注重点，应该是周四韩国央行的利率决议。在面临日圆重贬的压力下，韩国为保持竞争力，应该会降息让货币保持弱势。

他表示，亚洲恐怕无法脱离货币竞贬的泥淖，美元若进一步回档，反而是买进的机会。

惟一本地银行交易员指出，今年以来美元涨幅已大，在外资年底休假前，或许还有些许波段行情可期，但波动的幅度应该也会变大。

交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.500-30.600。台币今日主要交易区间在30.528-30.604，上日交易区间在30.530-30.620。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点自微幅溢价转为折价；一个月远汇报价 尾盘在30.540/30.560左右，上日纽约盘收在30.590。

台湾股市周一收盘大涨1.5%至逾一个月高位，涨幅超越市场预期。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股扩大买超至158.61亿台币，连续11个交易日买超共计812.56亿台币。

韩元周一引领新兴亚洲货币反弹，因美国公布的非农就业数据逊于预期，促使投资者削减美元仓位。

本周全球重要经济事件与数据包括：

11/10(一)：美国就业趋势指数、欧元区Sentix投资者信心指数、美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦于华盛顿与李大学发表演说；

11/11(二)：美国NFIB小企业信心指数、英国零售业联盟(BRC)零售销售、日本10月消费者信心指数、日本10月服务业景气判断指数、2014年TATRA峰汇投资者论坛(至周三)；

11/12(三)：美国批发(趸售)库存数据、欧元区9月工业生产、英国10月就业数据、日本10月企业物价指数、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Conference)前，就经济展望发表演说；

11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、日本9月工业生产、中国10月规模以上工业生产月度报告、中国10月固定资产投资月度报告、韩国央行召开货币政策委员会议、印尼央行召开会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论、悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Economists举办的活动上发言；

11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、欧元区第三季GDP初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就美国经济与货币政策发表讲话。

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