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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 16:51 BJT

更新版 1-中俄贸易：两国计画扩大人民币结算规模-俄罗斯总统普京

受累于油价大跌，以及出口和投资流入额大减，卢布兑美元今年已经下挫近30%，令人担心爆发货币危机的可能性。

为了支持信贷流入俄罗斯经济，普京称俄罗斯计划使用部分“主权储备”改善贷款环境，以吸引外国投资。

“为了吸引投资者、降低风险、共同为项目融资，我们希望利用我们的开发机构，利用主权基金积累起来的一部分主权储备...利用我们其他资源来改善贷款环境，”他表示。

“我愿意再次重申，我们不会限制资本流动，”他称。

“不会增加主权债务水平，”普京说，“我们计划将债务维持在安全可控的水平，与GDP之比在15%以下。”(完) (编译 张明钧/李春喜/朱晓军；审校 张涛/高琦)
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